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06:34 06.04.2022

Латвия заморозила недвижимость россиян на 100 млн евро

Латвия Россия Фото: pixabay
Ранее власти Латвии запретили выдавать гражданам России вид на жительство в стране. Ограничение будет действовать до 30 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 млн евро, сообщает РБК.

По словам министра юстиции Яниса Борданса, заблокированный в Латвии транспорт оценивается еще в несколько миллионов евро.

Все 49 объектов недвижимости принадлежат лицам, попавшим под санкции. Также власти арестовали 66 транспортных средств, связанных с лицами, попавшими под санкции.

Янис Борданс подчеркнул, что на данный момент отсутствует информация об активах юридических лиц. Среди этих активов, заявил министр, могут быть «опасные грузы в латвийских портах, о которых латвийское государство должно позаботиться особым образом».

Ранее латвийские власти запретили выдавать гражданам России вид на жительство в стране. Ограничение будет действовать до 30 июня 2023 года.

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