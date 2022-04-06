Центробанк России назвал криптовалюты финансовой пирамидой

Легализация оборота криптовалют может привести к тому, что россияне станут активно инвестировать в высокоспекулятивный инструмент, который фактически является финансовой пирамидой. Об этом заявила первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева, сообщает РИА Новости.

При этом указывается, что рост мошенничества в торговле криптовалютами может привести к тому, что жители России лишатся значительной части сбережений.

Также регулятор отметил, что цифровые деньги часто используются в противоправной деятельности, например, отмывании доходов, наркоторговле, финансировании терроризма.

Это создает вызов для глобальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, заявили в ЦБ.

Центральный банк России в январе выступал с идеями о запрете оборота и майнинга криптовалют, однако правительство утвердило концепцию регулирования, не предполагающую запретов. Согласно документу, главная цель — грамотная интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему, а также должный контроль за денежными потоками кредитных организаций.