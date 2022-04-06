Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:46 06.04.2022

В Twitter появится функция редактирования сообщений

Твиттер публикации Фото: pixabay
В 2018 году компания при разработке нововведения намеревалась предотвратить неограниченное редактирование, чтобы не дать возможность изменять противоречивые или оскорбительные публикации, сообщает Zakon.kz.

Глава потребительского отдела компании Twitter Джей Салливан заявил, что руководство соцсети работает над функцией, которая даст пользователям возможность редактировать сообщения, сообщает ТАСС.

С прошлого года мы выясняем, как безопасно внедрить функцию редактирования сообщений, и планируем начать тестирование в ближайшие месяцы.Джей Салливан

Салливан отметил, что работа над новой функцией займет время, поскольку необходимо учесть, в частности, такие аспекты, как ограничение по времени, в течение которого сообщение может быть отредактировано, а также доступность информации о том, что именно было изменено. В противном случае функция может быть использована ненадлежащим образом.

Осенью 2018 года занимавший тогда пост генерального директора компании Twitter Джек Дорси сообщил, что руководство соцсети обдумывает возможность создания кнопки для редактирования сообщений, но ее появление требует тщательного рассмотрения.

Как указывал Дорси, компания намеревалась предотвратить неограниченное редактирование, чтобы не дать возможность изменять противоречивые или оскорбительные сообщения.

Новость по теме

Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

Данияр Кунафин
США
В Казахстане утвердили критерии, по которым мобильные переводы будут считаться доходом
05.04.2022
Когда тенге перестанет зависеть от доллара и рубля
05.04.2022
Почти на девять тенге снизился курс доллара на торгах
05.04.2022
Дом нового поколения построен в Нур-Султане
05.04.2022
Ситуация в Украине: Зеленский ждет гарантий от США, Макрона критикуют за звонки Путину
05.04.2022
Главная Топ LIVE Все