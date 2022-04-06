В Twitter появится функция редактирования сообщений

Глава потребительского отдела компании Twitter Джей Салливан заявил, что руководство соцсети работает над функцией, которая даст пользователям возможность редактировать сообщения, сообщает ТАСС.

С прошлого года мы выясняем, как безопасно внедрить функцию редактирования сообщений, и планируем начать тестирование в ближайшие месяцы. Джей Салливан

Салливан отметил, что работа над новой функцией займет время, поскольку необходимо учесть, в частности, такие аспекты, как ограничение по времени, в течение которого сообщение может быть отредактировано, а также доступность информации о том, что именно было изменено. В противном случае функция может быть использована ненадлежащим образом.

Осенью 2018 года занимавший тогда пост генерального директора компании Twitter Джек Дорси сообщил, что руководство соцсети обдумывает возможность создания кнопки для редактирования сообщений, но ее появление требует тщательного рассмотрения.

Как указывал Дорси, компания намеревалась предотвратить неограниченное редактирование, чтобы не дать возможность изменять противоречивые или оскорбительные сообщения.