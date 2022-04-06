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08:25 06.04.2022

2304 казахстанца лечатся от COVID-19

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 15 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2304 человека (1291+ и 1013 КВИ-), из них в стационарах – 239, на амбулаторном уровне – 2065.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 21,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2,

  • на аппарате ИВЛ – 4.

Коронавирус Казахстан 6 апреля

Фото: Минздрав РК

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