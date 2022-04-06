2304 казахстанца лечатся от COVID-19

На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2304 человека (1291+ и 1013 КВИ-), из них в стационарах – 239, на амбулаторном уровне – 2065.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 21,

в состоянии крайней степени тяжести – 2,

на аппарате ИВЛ – 4.