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08:54 06.04.2022

Борьбу с продажей валюты в соцсетях начали в России

Россия доллары покупка продажа Фото: Zakon.kz/ Максим Золотухин
О появлении специальных групп по продаже валюты в социальных сетях стало известно в середине марта. В России покупка и продажа валюты без участия уполномоченных банков считаются незаконными, сообщает Zakon.kz.

Федеральная налоговая служба России поручила территориальным органам заняться вместе с МВД выявлением валютных спекулянтов. Пресекать будут куплю-продажу валюты «с рук», сообщает РБК.

Отмечается, что продажа валюты «с рук» ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сайтах с объявлениями.

В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел.Федеральная налоговая служба

В начале марта ФНС сообщила, что приостановила проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан», однако в новом поручении уточнила, что валютные спекуляции частных лиц под мораторий на проверки не подпадают.

О появлении специальных групп по продаже валюты в социальных сетях стало известно в середине марта. По российскому закону «О валютном регулировании и валютном контроле» покупка и продажа валюты без участия уполномоченных банков считаются незаконными.

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