09:40 06.04.2022
Голый мужчина бегал по летному полю в аэропорту Алматы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сотрудниками транспортной полиции был задержан голый мужчина в аэропорту Алматы. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него выявлено алкогольное опьянение легкой степени, передает Zakon.kz.
При проверке установлено, что данный гражданин 6 апреля в 00:10, раздевшись догола, перелез через забор ограждения возле терминала местных прилетов аэропорта Алматы. В последующем он побежал в сторону взлетно-посадочной полосы, где был задержан сотрудниками Службы авиационной безопасности. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте
Как сообщили в ДП на транспорте, мужчина вел себя неадекватно при задержании.
В отношении него составлены сразу три административных протокола по ст. 440 КоАП РК («За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения»), ст. 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство») и по ч. 4 ст. 564 КоАП РК («Проход без надлежащего разрешения по территории аэропортов, аэродромов»). ДП на транспорте
Административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.