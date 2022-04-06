Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:40 06.04.2022

Голый мужчина бегал по летному полю в аэропорту Алматы

задержание Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сотрудниками транспортной полиции был задержан голый мужчина в аэропорту Алматы. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него выявлено алкогольное опьянение легкой степени, передает Zakon.kz.
При проверке установлено, что данный гражданин 6 апреля в 00:10, раздевшись догола, перелез через забор ограждения возле терминала местных прилетов аэропорта Алматы. В последующем он побежал в сторону взлетно-посадочной полосы, где был задержан сотрудниками Службы авиационной безопасности. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Как сообщили в ДП на транспорте, мужчина вел себя неадекватно при задержании.

В отношении него составлены сразу три административных протокола по ст. 440 КоАП РК («За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения»), ст. 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство») и по ч. 4 ст. 564 КоАП РК («Проход без надлежащего разрешения по территории аэропортов, аэродромов»). ДП на транспорте

Административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Анастасия Стативкина
Алматы
В Казахстане утвердили критерии, по которым мобильные переводы будут считаться доходом
05.04.2022
Ситуация в Украине: Зеленский ждет гарантий от США, Макрона критикуют за звонки Путину
05.04.2022
Почти на девять тенге снизился курс доллара на торгах
05.04.2022
Дом нового поколения построен в Нур-Султане
05.04.2022
Президент поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями
05.04.2022
Главная Топ LIVE Все