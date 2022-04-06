Голый мужчина бегал по летному полю в аэропорту Алматы

При проверке установлено, что данный гражданин 6 апреля в 00:10, раздевшись догола, перелез через забор ограждения возле терминала местных прилетов аэропорта Алматы. В последующем он побежал в сторону взлетно-посадочной полосы, где был задержан сотрудниками Службы авиационной безопасности. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Как сообщили в ДП на транспорте, мужчина вел себя неадекватно при задержании.

В отношении него составлены сразу три административных протокола по ст. 440 КоАП РК («За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения»), ст. 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство») и по ч. 4 ст. 564 КоАП РК («Проход без надлежащего разрешения по территории аэропортов, аэродромов»). ДП на транспорте

Административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.