В 14 из 17 регионов Казахстана выросли цены на газ

Аналитики Energyprom.kz отмечают, что за январь-февраль 2022 года в Казахстане добыли 10 млрд куб. м природного газа — на 9,2% больше, чем годом ранее.

В том числе добыча газа в газообразном состоянии составила 4 млрд куб. м, попутного нефтяного — 6 млрд куб. м.

В стоимостном выражении добыча газа составила 52,2 млрд тг (индекс промышленного производства — 108,9%).

Большая часть добычи ожидаемо пришлась на Атыраускую область: 4,6 млрд куб. м, годовой рост – на 18,3%. В тройке лидеров также традиционно находятся Западно-Казахстанская (3,7 млрд куб. м) и Актюбинская (1 млрд куб. м) области, – заявили исследователи.

Что касается непосредственно товарного выпуска природного естественного газа, то по итогам января 2022 года казахстанские компании обеспечили рыночный спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 54,3% против 46,4% годом ранее.

Доля импорта соответственно составила 45,7%. В страну завезли 902,2 млн куб. м газа — на 30,8% меньше, чем в январе 2021-го.

В то же время доля экспорта от ресурсов составила 45,2%. Казахстан отправил на экспорт 891,6 млн куб. м природного газа, плюс 31,6%. Газ Казахстан поставлял в январе только в Россию.

На внутреннем рынке реализация сократилась на 38,3%, до 1,1 млрд куб. м за январь 2022 года.

На внутреннем рынке РК по итогам февраля текущего года потребительские цены на газ выросли на 5,4% за год, – отмечено в сообщении.

Удорожание отмечено в 14 из 17 регионов страны. Сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанской области — на 14% за год.

В тройке антилидеров также оказались Мангистауская (плюс 12%) и Северо-Казахстанская (плюс 11,7%) области. Наименьший годовой рост зарегистрирован в столице – на 0,7%.

Снизились цены в трех регионах: Шымкенте, Кызылординской (по 2% в каждом из регионов) и Туркестанской (на 4,4%) областях.