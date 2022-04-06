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10:22 06.04.2022

Ученые выяснили, как клетки иммунной системы защищают организм от инфекций

ученые, клетки, иммунитет фото: pixabay
Немецкие и австралийские ученые выяснили, как клетки иммунной системы человека защищают организм от инфекций. По их данным, некоторые виды иммунных клеток могут помогать в лечении онкологии и вирусных инфекций, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании Cell, пишет ferra.ru.

Иммунная система человека истощается из-за различных хронических инфекций и вследствие онкологии. В результате иммунные Т-киллеры (Т-лимфоциты) начинают хуже уничтожать опасные клетки.

Исследование специалистов в данной области показало, где T-киллеры и «сторожевые» клетки в организме взаимодействуют и как это влияет на результат лечения болезней.

Выяснилось, что если «сторожевых» клеток в организме нет, то T-киллеры перестают нормально функционировать. Таким образом, в этом случае усиливается процесс воспаления и ухудшается способность иммунной системы бороться с инфекцией.

Также специалисты обнаружили, что «сторожевые» клетки запускают работу T-киллеров только на определенном уровне. Это помогает избежать слишком активной работы T-киллеров и опасных для человека последствий.

Анастасия Жданова
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