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10:42 06.04.2022

Врачи изучают новую мутацию подвида «омикрон-штамма» коронавируса XE

лаборант, медицинский эксперимент Фото: pixabay
Британские врачи фиксируют случаи заражения людей новой мутацией подвида «омикрон-штамма» коронавируса BA.1 и BA.2, который получил наименование XE, передает Zakon.kz.

Как рассказали в Агентстве по безопасности в области здравоохранения Великобритании, случаев заражения XE немного, чтобы сделать точные выводы по поводу заразности новой мутации и ответить на вопрос, насколько тяжело переносят болезнь заразившиеся данной мутацией пациенты и эффективны ли против нее имеющиеся вакцины.

Результаты первых исследований XE говорят о том, что ее заразность на 10% выше других мутаций «омикрон-штамма». В конце марта в Англии было зафиксировано 637 случаев инфицирования новой мутацией коронавируса, сообщает телеканал Sky News.

Ранее мутация XE также была выявлена в Новой Зеландии и Таиланде.

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