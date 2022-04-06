10:42 06.04.2022
Врачи изучают новую мутацию подвида «омикрон-штамма» коронавируса XE
Фото: pixabay
Британские врачи фиксируют случаи заражения людей новой мутацией подвида «омикрон-штамма» коронавируса BA.1 и BA.2, который получил наименование XE, передает Zakon.kz.
Как рассказали в Агентстве по безопасности в области здравоохранения Великобритании, случаев заражения XE немного, чтобы сделать точные выводы по поводу заразности новой мутации и ответить на вопрос, насколько тяжело переносят болезнь заразившиеся данной мутацией пациенты и эффективны ли против нее имеющиеся вакцины.
Результаты первых исследований XE говорят о том, что ее заразность на 10% выше других мутаций «омикрон-штамма». В конце марта в Англии было зафиксировано 637 случаев инфицирования новой мутацией коронавируса, сообщает телеканал Sky News.
Ранее мутация XE также была выявлена в Новой Зеландии и Таиланде.