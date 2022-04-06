Рабочего ранили на стрельбище в Академии Нацгвардии в Петропавловске

В пресс-службе Академии Нацгвардии уточнили, что инцидент произошел еще 4 апреля, тогда в Академии проводились практические стрельбы из автомата АК-74.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Его доставили в травматологический пункт больницы Петропавловска, – сообщили в пресс-службе.

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, удовлетворительное.

После оказания помощи он был отпущен домой. По данному факту проводятся следственные действия, назначены баллистические экспертизы.

Как отметили в пресс-службе Нацгвардии, работы по добыче песка проводились без согласования с руководством академии.