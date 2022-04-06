Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:48 06.04.2022

Рабочего ранили на стрельбище в Академии Нацгвардии в Петропавловске

ранение рабочего Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На войсковом стрельбище Академии Национальной гвардии Республики Казахстан в Петропавловске ранили рабочего, который добывал песок, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Академии Нацгвардии уточнили, что инцидент произошел еще 4 апреля, тогда в Академии проводились практические стрельбы из автомата АК-74.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Его доставили в травматологический пункт больницы Петропавловска, – сообщили в пресс-службе.

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, удовлетворительное.

После оказания помощи он был отпущен домой. По данному факту проводятся следственные действия, назначены баллистические экспертизы.

Как отметили в пресс-службе Нацгвардии, работы по добыче песка проводились без согласования с руководством академии.

Анастасия Московчук
Петропавловск
В Казахстане утвердили критерии, по которым мобильные переводы будут считаться доходом
05.04.2022
Ситуация в Украине: Зеленский ждет гарантий от США, Макрона критикуют за звонки Путину
05.04.2022
Почти на девять тенге снизился курс доллара на торгах
05.04.2022
Дом нового поколения построен в Нур-Султане
05.04.2022
Президент поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями
05.04.2022
Главная Топ LIVE Все