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Законодательство РК
12:10 06.04.2022

Казахстан откроет постоянное представительство при ОДКБ в Москве

открытие представительства РК в Москве Фото: Минобороны
Правительство Казахстана подготовило проект указа президента «Об открытии Постоянного представительства Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности», сообщает Zakon.kz.

Постановляю:

Открыть в городе Москве (Российская Федерация) Постоянное представительство Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности, говорится в документе.

Цель проекта – приведение статуса Полномочного представителя Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности и его аппарата в соответствие с заключенными в рамках ОДКБ международными договорами и законодательством Республики Казахстан в сфере дипломатической службы.

Указ будет введен в действие после его подписания.

Лариса Черненко
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