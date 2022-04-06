Казахстан откроет постоянное представительство при ОДКБ в Москве

Постановляю:

Открыть в городе Москве (Российская Федерация) Постоянное представительство Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности, говорится в документе.

Цель проекта – приведение статуса Полномочного представителя Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности и его аппарата в соответствие с заключенными в рамках ОДКБ международными договорами и законодательством Республики Казахстан в сфере дипломатической службы.

Указ будет введен в действие после его подписания.