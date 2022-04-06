12:10 06.04.2022
Казахстан откроет постоянное представительство при ОДКБ в Москве
Фото: Минобороны
Правительство Казахстана подготовило проект указа президента «Об открытии Постоянного представительства Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности», сообщает Zakon.kz.
Постановляю:
Открыть в городе Москве (Российская Федерация) Постоянное представительство Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности, говорится в документе.
Цель проекта – приведение статуса Полномочного представителя Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности и его аппарата в соответствие с заключенными в рамках ОДКБ международными договорами и законодательством Республики Казахстан в сфере дипломатической службы.
Указ будет введен в действие после его подписания.