В Алматы пройдет общегородской субботник

Согласно данным акимата, планируется очистка территории города после зимнего периода, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций.

Кроме того, запланирована массовая посадка деревьев.

В акимате составили список мест по районам города.

В Алатауском районе в экопарке «Сосновый бор» запланированы массовая посадка деревьев и уборка территории на прилегающих зеленых зонах. В Алмалинском районе массовое проведение субботника запланировано на восточном берегу озера Сайран. В Ауэзовском районе – на западных берегах озера Сайран и реки Большая Алматинка южнее улицы Жандосова. В Бостандыкском районе – по разделительной полосе пр. Абая. В Жетысуском районе – вдоль Большого Алматинского канала им Д. Кунаева. В Медеуском районе – ул. Речка Казачка за ЖК «Восточка», вдоль Большого Алматинского канала им Д. Кунаева, улица Диваева от ВОАД до ПК «Горный гигант». В Наурызбайском районе – пр. Абая в районе реки Каргалы и река Каргалы севернее ул. Байбак батыра. В Турксибском районе – в логах по ул. Петрозаводская и ул. Майлина.

Субботник в городе планировали провести еще 19 марта. Но из-за погодных условий он был перенесен.