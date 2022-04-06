В Алматы пройдет общегородской субботник
Согласно данным акимата, планируется очистка территории города после зимнего периода, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций.
Кроме того, запланирована массовая посадка деревьев.
В акимате составили список мест по районам города.
В Алатауском районе в экопарке «Сосновый бор» запланированы массовая посадка деревьев и уборка территории на прилегающих зеленых зонах.
В Алмалинском районе массовое проведение субботника запланировано на восточном берегу озера Сайран.
В Ауэзовском районе – на западных берегах озера Сайран и реки Большая Алматинка южнее улицы Жандосова.
В Бостандыкском районе – по разделительной полосе пр. Абая.
В Жетысуском районе – вдоль Большого Алматинского канала им Д. Кунаева.
В Медеуском районе – ул. Речка Казачка за ЖК «Восточка», вдоль Большого Алматинского канала им Д. Кунаева, улица Диваева от ВОАД до ПК «Горный гигант».
В Наурызбайском районе – пр. Абая в районе реки Каргалы и река Каргалы севернее ул. Байбак батыра.
В Турксибском районе – в логах по ул. Петрозаводская и ул. Майлина.
Субботник в городе планировали провести еще 19 марта. Но из-за погодных условий он был перенесен.