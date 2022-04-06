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12:53 06.04.2022

В Алматы пройдет общегородской субботник

субботник Фото: Zakon.kz
9 апреля в Алматы состоится общегородской субботник. В нем примут участие свыше 2000 работников коммунальных служб, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным акимата, планируется очистка территории города после зимнего периода, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций.

Кроме того, запланирована массовая посадка деревьев.

В акимате составили список мест по районам города.

  1. В Алатауском районе в экопарке «Сосновый бор» запланированы массовая посадка деревьев и уборка территории на прилегающих зеленых зонах.

  2. В Алмалинском районе массовое проведение субботника запланировано на восточном берегу озера Сайран.

  3. В Ауэзовском районе – на западных берегах озера Сайран и реки Большая Алматинка южнее улицы Жандосова.

  4. В Бостандыкском районе – по разделительной полосе пр. Абая.

  5. В Жетысуском районе – вдоль Большого Алматинского канала им Д. Кунаева.

  6. В Медеуском районе – ул. Речка Казачка за ЖК «Восточка», вдоль Большого Алматинского канала им Д. Кунаева, улица Диваева от ВОАД до ПК «Горный гигант».

  7. В Наурызбайском районе – пр. Абая в районе реки Каргалы и река Каргалы севернее ул. Байбак батыра.

  8. В Турксибском районе – в логах по ул. Петрозаводская и ул. Майлина.

Субботник в городе планировали провести еще 19 марта. Но из-за погодных условий он был перенесен.

Анастасия Московчук
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