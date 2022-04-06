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Законодательство РК
14:04 06.04.2022

Госзаказ на техспециальности увеличат до 125 тысяч мест

Студенты, обучение, колледжи Фото: Zakon.kz\Павел Михеев
В 2022 году за счет республиканского бюджета госзаказ увеличивается на 45 тыс. мест, и общий объем госзаказа составит 125 тыс. мест, сообщила на брифинге директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент Zakon.kz.
Одним из важных направлений работы министерства является увеличение госзаказа для исполнения поручения главы государства о стопроцентом охвате бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям. В текущем году за счет республиканского бюджета госзаказ увеличивается на 45 тыс. мест, и общий объем госзаказа составит 125 тыс. мест. Директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова

Она уточнила, что до 2025 года 70% госзаказа будет отдано на технические направления.

По ее словам, это в основном специальности по таким отраслям, как металлургия, IT, строительство, инженерия, услуги.

Глава департамента сообщила, что на сегодняшний день в областях специальные комиссии формируют перечень специальностей, востребованных на региональном рынке труда, а также утверждают количество мест по данным специальностям.

С 30 апреля информация о специальностях, на которые предусмотрен госзаказ, будет размещена на всех сайтах Управлений образования областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова

Также она отметила, что совместно с акиматами областей внедряется подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства.

Для этого предприятие заключает договор о целевой подготовке с колледжем. При этом берет на себя обязательства по организации практики, стажировки педагогов на своей базе и дальнейшее трудоустройство выпускников. Уже в этом году планируется  охватить более 10 тыс. абитуриентов по целевому заказу предприятий.Директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова
Айша Тулеубекова
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