Лишний вес: чем опасен и как правильно от него избавиться

Причины ожирения

По ее словам, на массу тела влияют генетические, поведенческие, метаболические и гормональные факторы, но ожирение возникает при потреблении большего количества калорий, чем затрачивает человеческое тело.

Многие люди, как отмечает магистр медицинских наук, столкнувшиеся с ожирением, стараются найти причину избыточного веса в гормонах, но только в редких случаях ожирение может быть вызвано эндокринными заболеваниями (Прадера-Вилли, Иценко Кушинга и др.).

Для поддержания нормальной массы тела нам необходимо соблюдать баланс между поступающим количеством энергии и затрачиваемым. Если ваш вес и объемы не меняются длительное время, то вы все делаете верно. Допустимы также колебания веса в диапазоне 2-3 килограммов. Анастасия Колпакова

Какие факторы нарушают энергетический баланс?

Эксперт отмечает, что прежде всего это калорийный рацион, потребление большого количества высококалорийной пищи.

Обычно к высококалорийным продуктам относятся продукты глубокой переработки: фастфуд, сладости, сладкие напитки и т.д.

Это те продукты, которую имеют высокую энергетическую ценность, но при этом практически не содержат в своем составе витамины, минералы, белки, жиры, углеводы и клетчатку. Такие продукты не дают ощущения сытости и употребляются в большом количестве.

Недостаток физической активности также одна из причин увеличения массы тела: сидячая работа, лифты, передвижение на машине, домашние гаджеты для облегчения уборки, стирки, глажки и т.д. Все эти факторы снижают нашу активность и тем самым снижают потребности нашего тела в энергии, поступающей с пищей.

Если есть возможность выполнить какое-то действие самостоятельно, то не упускайте этой возможности: поднимайтесь по лестнице пешком, выходите на несколько остановок раньше, чтобы сделать больше шагов, подумайте над тем, как вы можете увеличить свою двигательную активность в ежедневной жизни. Врач-диетолог

Кроме того, по словам Анастасии Колпаковой, некоторые заболевания также способны повлиять на снижение активности (артрит, переломы и т.д.).

Обсудите с врачом варианты допустимых нагрузок и пересмотрите свой рацион в пользу здорового и рационального питания. Физическая активность нужна и для сохранения объема мышечной массы. При уменьшении мышечной массы происходит снижение скорости метаболизма и увеличение риска накопления избыточного количества жира, – добавила Колпакова.

Существуют также факторы риска, которые могут оказывать влияние на наш аппетит, чувство насыщения и настроение и тем самым приводить к увеличению калорийности рациона:

Прием некоторых лекарственных средств может увеличивать риски развития избыточного веса (некоторые антидепрессанты, нейролептики, гормональные препараты и т.д.).

Отказ от курения. Некоторые люди в момент отказа от курения начинают употреблять пищу, чтобы справиться с желанием покурить.

Недостаток сна или его избыток могут влиять на гормоны, регулирующие аппетит и чувство насыщения. При недостатке сна мы чувствуем дефицит энергии, которую хочется восполнить с помощью еды. Обычно продукты выбора в таком случае – сладости.

Стресс. Люди чаще ищут более калорийную пищу, когда переживают стрессовые моменты.

Врач уточнила, что профилактикой ожирения являются здоровый рацион, полноценный сон и физическая активность. Также, по ее словам, можно использовать техники для расслабления, упражнения для снижения уровня тревожности, психотерапию, медитации и т.д.

Рацион, который обеспечит вас необходимым количеством энергии и при этом будет разнообразным и полноценным. Здоровое питание – это не куриная грудка с гречкой, здоровый рацион может и должен быть вкусным. При этом не запрещается употреблять любимые сладости в дозированном количестве. Не более 10 процентов от суточной нормы калорий. Анастасия Колпакова

Стоит отметить, что ранее министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что Казахстан входит в список стран с самым нездоровым питанием.

Новость по теме Казахстан находится в списке стран с самым нездоровым питанием

Каждый пятый ребенок в возрасте 6-9 лет в Казахстане имеет избыточный вес или ожирение, при этом признаки повышенного питания более распространены среди мальчиков и детей, проживающих в городской местности. Анастасия Колпакова, врач

В свою очередь врач-диетолог объяснила, почему большой процент детей и подростков, которые страдают ожирением в Казахстане.

Эксперт отмечает несколько факторов, влияющих на избыточный вес у детей.

Социальные. Выявлена четкая взаимосвязь между благосостоянием домохозяйства и весом детей: дети из семей с низким социально-экономическим положением с большей вероятностью отстают в росте, в то время как дети из семей с высоким благосостоянием с большей вероятностью имеют избыточный вес.

Грудное вскармливание. Ожирение намного чаще встречается среди детей, которые вообще не находились на грудном вскармливании и/или находились на грудном вскармливании короткий период, по сравнению с теми, кто получал грудное молоко более шести месяцев.

Вес мамы в период беременности. Избыток веса во время беременности увеличивает риски развития ожирения у ребенка во взрослом возрасте. Также большое количество исследований выявило связь между недоеданием матери и развитием ожирения у ребенка во взрослом возрасте.

Питание детей. Основная причина развития ожирения – это наличие дисбаланса между калорийностью пищевого рациона и затратами энергии в организме. Происходит потребление продуктов с высокой энергетической ценностью и повышенным содержанием жиров и сахаров наряду с малоподвижным образом жизни, вызванным снижением физической активности.

Малоподвижный образ жизни и использование гаджетов. Время, проводимое перед экранами различных электронных устройств, так называемое «экранное время», является составной частью малоподвижного образа жизни, который, в свою очередь, является фактором риска для здоровья молодых людей.