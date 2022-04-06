Мусин высказался о возможности отказа России от аренды космодрома «Байконур»

Вчера (гендиректор госкорпорации «Роскосмос». – Прим. ред.) Дмитрий Рогозин заявил, что у него планы не изменились. Они заявили, что с Казахстаном будут работать и будут развивать все запланированные космические программы. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин

Между тем глава МЦРИАП сообщил, что 15-20 апреля предстоят переговоры с Россией по космическим программам.

У нас предстоят переговоры с российскими коллегами, потому что понятно, что время на месте не стоит, мы живем не в лесу. У нас на 15-20 апреля запланированы с ними переговоры по ряду вопросов, в том числе по перспективным проектам на ближайшие годы. Багдат Мусин

Министр отметил, что договор об аренде космодрома «Байконур» ратифицирован до 2050 года. Ежегодно Россия платит свыше 100 млн долларов за аренду космодрома.