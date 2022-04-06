Ерлан Кошанов: Новые реалии требуют от госорганов оперативно решать проблемы граждан

Для этого на пленарное заседание Палаты были приглашены министры во главе с заместителем премьер-министра страны Ералы Тугжановым.

Предваряя обсуждение, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил о поручении главы государства депутатам активнее участвовать в решении актуальных социальных-экономических вопросов в регионах.

В феврале мажилисмены выехали в регионы для изучения ситуации на местах и провели содержательные встречи с избирателями. Поступившие обращения граждан депутаты систематизировали и месяц назад направили их в правительство. И сегодня предстоит заслушать информацию Кабинета министров о решении этих вопросов, – уточнил Ерлан Кошанов.

Во время выездов в регионы депутаты провели порядка 1600 встреч с населением. Особый акцент делался на живые встречи на рынках, различных социальных объектах, в трудовых коллективах, посещение отдаленных населенных пунктов.

Всего в правительство было передано свыше тысячи вопросов, имеющих системный характер. Среди них – подорожание продуктов питания и медикаментов, обеспечение жильем, питьевой водой, строительство школ, ремонт дорог, улучшение качества интернета.

Фото: Ж. Жумабекова

При рассмотрении актуальной повестки дня мажилисмены озвучили наболевшие проблемы своих избирателей, адресовав вопросы членам правительства.

Отметив важность и значимость поднимаемых вопросов, спикер Мажилиса подчеркнул, что все эти проблемы должны решаться четко и системно, и депутаты будут держать их рассмотрение на своем постоянном контроле.

При этом председатель Мажилиса напомнил, что за каждой проблемой стоит жизнь и судьба конкретного человека, наших граждан.

Говоря о предстоящих масштабных политических реформах президента страны, которые начали постепенно реализовываться, спикер Мажилиса заявил, что Парламент, правительство и местные исполнительные органы совместными усилиями должны активнее реагировать и решать возникающие проблемы граждан.

Одним словом, мы должны следовать динамичному темпу, заданному главой государства. Ерлан Кошанов

Как подчеркнул председатель Мажилиса, практика совместной работы Парламента с правительством по решению проблем граждан в новом формате будет продолжена на регулярной основе.