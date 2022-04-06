Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:20 06.04.2022

Токаеву доложили о возврате активов из-за рубежа

Касым-Жомарт Токаев, Берик Асылов Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Берика Асылова. Глава государства заслушал доклад о ходе расследования январских событий, передает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент также был проинформирован об активизации работы по возврату активов из-за рубежа. С целью выявления утечки преступного капитала фигурантов резонансных уголовных дел анализируются их переводы за границу.

Берик Асылов доложил Касым-Жомарту Токаеву о реализации его поручений, озвученных в недавнем Послании народу Казахстана. В частности, готовятся поправки в статью 83 Конституции о праве обращения Генерального прокурора в Конституционный суд, начата разработка нового Конституционного закона «О прокуратуре». Главным приоритетом профильного закона будет защита конституционных прав и свобод граждан.

В законопроект планируется включить положения о механизме взаимодействия с Уполномоченным по правам человека, правозащитниками и гражданским обществом, повышении самостоятельности и ответственности прокуроров.

Кроме того, главе государства сообщили о реализации поручений, касающихся наделения прокуроров полномочиями по расследованию пыток, усиления ответственности за семейно-бытовое насилие.

Отметив важность активизации взаимодействия надзорного органа с общественностью, президент дал Генеральному прокурору ряд поручений.

Ирина Лукичева
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Ситуация в Украине: Зеленский ждет гарантий от США, Макрона критикуют за звонки Путину
05.04.2022
Президент поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями
05.04.2022
Когда в Алматы завершится отопительный сезон
05.04.2022
Казахстан вступает в новую эру демократических преобразований – Токаев
05.04.2022
Изнасилование и ограбление в Алматинской области – женщина опознала преступника
05.04.2022
Главная Топ LIVE Все