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15:47 06.04.2022

Транснациональный канал поставки «синтетики» ликвидирован в Казахстане

наркотики Фото: Zakon.kz
В Казахстане ликвидирован транснациональный канал поставки синтетических наркотиков. Спецоперация заняла полгода и проводилась в Алматы, Актобе, Атырау и Восточно-Казахстанской области, cообщает Zakon.kz.
Установлены пять граждан Казахстана, которые получали из-за рубежа посылки с раствором синтетических наркотиков. Они завершали процесс изготовления путем выпаривания сухого остатка и расфасовывали синтетические наркотики для реализации крупными партиями. И.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев

По информации МВД, только за три месяца 2022 года полицейскими после получения оперативной информации от зарубежных антинаркотических структур с поличным задержаны 9 преступников. Из незаконного оборота изъято более 8 кг синтетических наркотиков.

Ирина Лукичева
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