17:05 06.04.2022
Названы объекты с опасным электромагнитным излучением
Фото: pixabay
Специалисты отмечают, что все электроприборы генерируют излучение. Однако опасны лишь те, чье электромагнитное поле превышает гигиенические нормативы, передает Zakon.kz.
Как сообщил заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов, наиболее частым источником мощных электромагнитных полей являются радиотехнические объекты, которые передают на дальние расстояния большие объемы информации.
Это в первую очередь радиотехнические объекты, которые размещаются в жилом массиве, например, базовые станции сотовой связи. Есть земные станции спутниковой связи, радиорелейные станции, есть ближние и дальние приводы (радиолокационные установки) у аэропортов, которые следят за воздушным пространством. На местности работают также радары (радиолокаторы) гидрометеорологического, военного и специального назначения, которые также сканируют пространство и излучают электромагнитное поле. Не стоит забывать о ретрансляторах радио- и телевизионного сигнала гражданского назначения, – сказал Гуськов в беседе с Lenta.ru.
Специалист отметил, что электромагнитное поле радиочастотного диапазона, по данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), относится к группе факторов 2В – это «возможная канцерогенность для человека».
Привести к развитию новообразования может накопление канцерогенного и/или мутагенного эффектов излучения, которые в основном концентрируются в крови или тканях головного мозга человека.