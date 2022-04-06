Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:05 06.04.2022

Названы объекты с опасным электромагнитным излучением

вредные излучения для человека Фото: pixabay
Специалисты отмечают, что все электроприборы генерируют излучение. Однако опасны лишь те, чье электромагнитное поле превышает гигиенические нормативы, передает Zakon.kz.

Как сообщил заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов, наиболее частым источником мощных электромагнитных полей являются радиотехнические объекты, которые передают на дальние расстояния большие объемы информации.

Это в первую очередь радиотехнические объекты, которые размещаются в жилом массиве, например, базовые станции сотовой связи. Есть земные станции спутниковой связи, радиорелейные станции, есть ближние и дальние приводы (радиолокационные установки) у аэропортов, которые следят за воздушным пространством. На местности работают также радары (радиолокаторы) гидрометеорологического, военного и специального назначения, которые также сканируют пространство и излучают электромагнитное поле. Не стоит забывать о ретрансляторах радио- и телевизионного сигнала гражданского назначения, – сказал Гуськов в беседе с Lenta.ru.

Специалист отметил, что электромагнитное поле радиочастотного диапазона, по данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), относится к группе факторов 2В – это «возможная канцерогенность для человека».

Привести к развитию новообразования может накопление канцерогенного и/или мутагенного эффектов излучения, которые в основном концентрируются в крови или тканях головного мозга человека.

Оксана Житникова
Россия Интересное
Ситуация в Украине: Зеленский ждет гарантий от США, Макрона критикуют за звонки Путину
05.04.2022
Президент поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями
05.04.2022
Когда в Алматы завершится отопительный сезон
05.04.2022
Казахстан вступает в новую эру демократических преобразований – Токаев
05.04.2022
Изнасилование и ограбление в Алматинской области – женщина опознала преступника
05.04.2022
Главная Топ LIVE Все