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16:09 06.04.2022

Курс доллара еще снизился на торгах

торги на бирже Фото: freepik
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,22 тенге (-1,0), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,04 тенге и составил 5,54 тенге. Объем торгов – 25 млн рублей.

Курс китайского юаня составил 72,44 тенге. Курс евро установлен Нацбанком в 508,14 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,5-470 тенге, евро – 506-514 тенге, рос. рубль – 5,35-5,85 тенге.

Лариса Черненко
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