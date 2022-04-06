16:09 06.04.2022
Курс доллара еще снизился на торгах
Фото: freepik
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,22 тенге (-1,0), передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,04 тенге и составил 5,54 тенге. Объем торгов – 25 млн рублей.
Курс китайского юаня составил 72,44 тенге. Курс евро установлен Нацбанком в 508,14 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,5-470 тенге, евро – 506-514 тенге, рос. рубль – 5,35-5,85 тенге.