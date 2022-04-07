Травля в интернете – психолог дал советы, как справиться с критикой и агрессией

По словам эксперта, реакция конкретного индивида на буллинг будет во многом зависеть от его самооценки. Если она здоровая, человек как максимум разозлится и почувствует разочарование, но сумеет за себя постоять. Если нет, воспримет злопыхания окружающих на свой счет.

Фото: facebook/dmitriy.shamsha

Возникают мысли из разряда «мне так сказали, написали обо мне, значит, это правда». Между словами других людей и собственной личностью ставится знак «равно». Человек со здоровой самооценкой «равно» не поставит – он в силах сказать «нет», обозначить свою точку зрения и остаться устойчивым в этой позиции. Чтоб не наклеить на себя ярлык, нужно хорошо себя знать. Узнавать себя в деле, достижениях. Понимать, что на самом деле про тебя, а что – нет. Второй путь – психотерапия. Так будет достигнуто спокойствие, не будет идей вроде «а вдруг они правы». Дмитрий Шамша

Адекватная самооценка, подчеркивает психотерапевт, как правило, уходит корнями в хорошую семью, где ребенку на примерах показали, как уважать себя и расставлять границы. Есть и другой вариант – упорный личностный рост на фоне череды неудач, высокий уровень осознанности. Впрочем, в наших реалиях гораздо чаще люди постигают азы посредством работы со специалистом.

К сожалению, у нас очень много людей, имеющих проблемы с самооценкой. Для нашего социума характерны жесткая самокритика, завышенные требования. Долгое время такой подход помогал обществу расти, развиваться, но сейчас он «душит», «гасит» яркость человека. Не позволяет выделиться из толпы и продемонстрировать свою индивидуальность.

Нездоровые проявления

Важно понимать разницу между нормальной самооценкой, подразумевающей адекватное видение своих сильных, слабых сторон, и манией величия. Здоровый эгоизм, уточняет психотерапевт, — это не про «я хорошо о себе думаю», это про «я знаю, что я хорошо делаю» и умение слышать себя. Тогда как «комплекс бога» может являться симптомом ментальных расстройств и не находить ни единого подтверждения нигде, кроме воспаленного самомнения.

Здоровая самооценка сбалансирована и стабильна. Проблемы всегда там, где есть перекос. Если у человека завышенная самооценка, она упадет с небес на землю. Если заниженная, она когда-то стрельнет вверх. Дело случая. Но тут важно учитывать психическое здоровье человека. У здоровых людей завышенная самооценка порой возникает на фоне невроза. А вот если мы имеем дело с отклонениями, тогда можно подозревать биполярное расстройство, шизофрению. Дмитрий Шамша

Мотивация хейтеров

Если не принимать во внимание буллинг ради выгоды и остановиться исключительно на личностных особенностях агрессоров, то выяснится, что желание испортить жизнь другому, по сути, является репрезентацией собственных проблем.

Кого больше всего травят? Тех, кто отличатся, выделяется из общей массы. Да, причиной может быть банальная зависть или желание подавить непохожее, а значит, опасное лицо. Но при этом жесткие критики, как правило, болезненно требовательны к себе. Когда они уже не выдерживают напряжения внутри, не могут с ним справиться, это напряжение начинает распространяться на других людей. А с другой стороны баррикад может оказаться жертва без опыта установки границ, с подавленной самооценкой и неумением справляться с критикой. Это тупик.

Как пережить атаку

По наблюдениям Дмитрия, заслышав нелестное мнение о себе, люди в основном либо отвечают агрессией, что лишь подкидывает дров в печь конфликта, либо мотают услышанное на ус.

По-настоящему справиться с негативом помогают понимание и принятие собственной индивидуальности – в противном случае рискуете угодить в жернова общественной уравниловки.

Когда слышите критику в свой адрес, старайтесь понять, на чем она основана. Что это – негатив ради негатива или демонстрация поля для личностного роста? Люди, помогающие нам расти, отмечают в нас не только плохое, но и хорошее. Стоя на крепком фундаменте уже имеющихся достижений, можно честно ответить себе на вопрос, над чем еще следует работать. Кнут без пряника не приводит к улучшениям. Дмитрий Шамша

Границы и умение выбирать себя

На основе своей практики специалист сделал вывод о том, что жертвами травли чаще всего становятся люди, не научившиеся отстаивать границы. Зачастую такой недуг идет в комплекте с желанием всем угодить, пусть даже через самопожертвование.

Как я вижу, работая с клиентами, люди упираются в два взаимоисключающих момента – как сделать так, чтобы не обидеть другого, но при этом поступить по-своему. Это история про два стула, на которых невозможно усидеть. Нужно уметь отделять чужие эмоции и хотелки от своих, прислушиваться в первую очередь к себе. А иначе невозможно идти своей дорогой – путь постоянно будут преграждать два стула.

Психолог советует желающим угодить всему свету искать «ниточки» в своем детстве – скорее всего, именно там вы заполучили установку: «Если я не буду нравиться окружающим, как червонец, я останусь один». Попробуйте вспомнить, часто ли вы соглашались с навязываемым вам выбором лишь потому, что хотели порадовать родителей, например.

Представим ситуацию. Мама предлагает сыну секцию футбола, а он хочет заниматься рисованием. В ответ получает упреки: «Мамочка так старается для тебя, а ты!». Дети зачастую выбирают подавить свои интересы, но зато не быть отвергнутым родительской фигурой. Для ребенка получить отвержение – равносильно смерти, потому что родители выполняют первоначально функцию безопасности, обеспечения и питания. Но важно взрослеть, почувствовать тот момент, когда ты можешь опираться на себя. Почему мы начали со здоровой самооценки? Потому что здоровая самооценка – это опора на свою финансовую независимость и самостоятельность в плане выбора. Без этих двух критериев невозможно ни выдерживать критику, ни адекватно оценивать себя. Дмитрий Шамша

Позиция жертвы

Если в любой непонятной ситуации некоторым людям свойственно неистово жалеть себя и клясть тяжелую жизнь, ничего при этом не предпринимая для позитивных перемен, психотерапевт рекомендует задуматься, какую выгоду они получают, занимая позицию жертвы.

Почему вам это удобно? Ведь на самом деле вечные жертвы хорошо устроились. Да, качество жизни может быть так себе, но зато сколько бонусов: нет ответственности, нет спроса. Осознайте плюсы и минусы, подумайте, что вы теряете. Будьте честны. Психология не работает с моралью, понятиями «правильно» и «неправильно». Психология работает с тем, чтобы снять напряжение. Если вам комфортно в позиции жертвы и нет оснований для терапии, можно работать с кучей других вопросов. Токсичные отношения, ненавистная работа – тоже для кого-то норма жизни, философия.

Как помочь

Если хотите протянуть руку помощи человеку, переживающему травлю или просто столкнувшемуся с критиканами, не обесценивайте чужие переживания. «Поддержка», выраженная в предложении «не волноваться по пустякам», едва ли облегчит состояние собеседника. Лучше выразите сочувствие, если действительно его испытываете, но нельзя погружаться в чужую историю с головой и строить из себя супергероя.

Если вы себя не знаете и не понимаете, легко удариться в «спасательство». Потому что это может быть боль про вас, может, вы себя в прошлом жалеете – у которого была схожая ситуация, но не было поддержки. Может, вы за счет другого человека, помогая ему и спасая, компенсируете свою боль. Но это не даст решений – лишь временное успокоение. Прислушайтесь к своим чувствам, спросите, чем и как вы можете помочь. Если человек дорог, важно оставаться в контакте, но быть честным с ним и собой. Напрямую говорить, если устали это слушать, злитесь на позицию, поступок. Предлагать решения. Не потому, что «нужно», а потому, что «хочу» и «готов». «Спасательство» – это всегда надрыв, напряжение. Дмитрий Шамша

Кризис во благо

Даже самый тяжелый опыт однажды становится плацдармом для новых свершений – правда, если он проработан. По мнению Дмитрия, люди со здоровой, устойчивой самооценкой могут справиться с этой задачей самостоятельно, другим показана терапия.

Меня всегда восхищают люди, способные выйти победителями из кризиса. Но не у каждого настолько гибкая психика. Пока я придерживаюсь того, что это либо было развито как навык, либо генетическая особенность, передающаяся поколениями. Плюс высокий уровень эмоционального интеллекта, когда человек понимает свои эмоции, а не только руководствуется логикой.

Почему страшно идти к психологу

В завершение спикер добавил, что консультация психолога к любом случае никому не повредит. Однако надо найти грамотного, импонирующего специалиста.