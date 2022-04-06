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16:35 06.04.2022

В воинских частях Десантно-штурмовых войск проходит контрольная проверка

военнослужащие, десантно-штурмовые войска Фото: Алматинский гарнизон
Десантникам предстоит совершить многокилометровые марши на полигоны. Личный состав воинских частей Алматинского и Талдыкорганского гарнизонов будет направлен на полигон «Илийский», Капшагайского гарнизона – на полигон «Шошкала», передает Zakon.kz.

Мероприятия проводятся в рамках реализации поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности Вооруженных сил.

Передвижение войск на военной технике будет осуществляться в ночное время под прикрытием вертолетов армейской авиации и соблюдением мер оперативной маскировки.

Совершение марша позволит объективно оценить техническое состояние боевой и специальной техники, а также уровень подготовки механиков-водителей.

военнослужащие, десантно-штурмовые войска

Фото: Алматинский гарнизон

Командный состав соединений воинских частей Десантно-штурмовых войск получит опыт управления подразделениями в ходе передвижения, организации разведки, комендантской службы, преодоления барьерных рубежей и всестороннего обеспечения марша.

военнослужащие, десантно-штурмовые войска

Фото: Алматинский гарнизон

По прибытии в условные районы боевого применения военнослужащим Десантно-штурмовых войск предстоит выполнить учебно-боевые задачи в различных видах боевых действий. Содержание задач до подразделений доведут непосредственно перед их выполнением, что позволит оценить готовность командиров к самостоятельному принятию решений.

танки, вертолет

Фото: Алматинский гарнизон

Главная цель контрольной проверки – оценить готовность военнослужащих к действиям в различных условиях боевой обстановки, степень обученности и слаженности подразделений Десантно-штурмовых войск.

В апреле контрольная проверка в Вооруженных силах проводится в новом формате. Соединения и части совершают выход на полигоны, где выполнят учебно-боевые задачи. По результатам проверки подразделения получат оценку их боеготовности.

танки

Фото: Алматинский гарнизон

Анастасия Стативкина
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