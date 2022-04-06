В воинских частях Десантно-штурмовых войск проходит контрольная проверка

Мероприятия проводятся в рамках реализации поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности Вооруженных сил.

Передвижение войск на военной технике будет осуществляться в ночное время под прикрытием вертолетов армейской авиации и соблюдением мер оперативной маскировки.

Совершение марша позволит объективно оценить техническое состояние боевой и специальной техники, а также уровень подготовки механиков-водителей.

Фото: Алматинский гарнизон

Командный состав соединений воинских частей Десантно-штурмовых войск получит опыт управления подразделениями в ходе передвижения, организации разведки, комендантской службы, преодоления барьерных рубежей и всестороннего обеспечения марша.

Фото: Алматинский гарнизон

По прибытии в условные районы боевого применения военнослужащим Десантно-штурмовых войск предстоит выполнить учебно-боевые задачи в различных видах боевых действий. Содержание задач до подразделений доведут непосредственно перед их выполнением, что позволит оценить готовность командиров к самостоятельному принятию решений.

Фото: Алматинский гарнизон

Главная цель контрольной проверки – оценить готовность военнослужащих к действиям в различных условиях боевой обстановки, степень обученности и слаженности подразделений Десантно-штурмовых войск.

В апреле контрольная проверка в Вооруженных силах проводится в новом формате. Соединения и части совершают выход на полигоны, где выполнят учебно-боевые задачи. По результатам проверки подразделения получат оценку их боеготовности.