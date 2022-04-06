Алтай Кульгинов о ремонте дорог: Нет времени на раскачку

После затяжной зимы, когда в среднем отопительный сезон длится порядка 8 месяцев, наступил сезон благоустройства. Во всех районах города приступили к санитарной очистке: промывке мостов, ограждений, знаков, уборке улиц от мусора и др. Одно из основных направлений – ремонт и строительство дорог. Сегодня во время объезда посетил несколько точек, по которым обращаются жители. Это, к примеру, такие улицы, как А. Бектурова, Мухамедханова, К. Кайсенова, Кабанбай батыра, район ЖК Венский квартал, «Zam Zam», школы Binom и др. Нарекания со стороны горожан обоснованы, – отметил Кульгинов на своей странице в Instagram.

Фото: Александр Куприенко

По его словам, дорожными работами будут охвачены все районы столицы.

Первое. Поручил включить в список ремонта улицы, где высокая проходимость, новые социальные объекты (школы и др.), также застраивающиеся районы. Но стоит отметить, что в застраивающихся районах дороги строятся по проекту: сперва необходимо проложить все инженерные сети и уже только после этого можно приступить к основному асфальтированию. До этого момента строятся временные дороги, позволяющие обеспечить проезд, – добавил аким.

Второе, как отметил Кульгинов, при дорожных работах акцент будет сделан на правую часть города и жилые массивы.

Фото: Александр Куприенко

Так как в жилых массивах есть улицы, где за все время столицы не было асфальтированных дорог. За последние годы мы отремонтировали и построили 300 улиц.

Фото: Александр Куприенко

Третье, для нас важна обратная связь с горожанами, заявил аким.

Как вы знаете, в прошлом году мы запустили платформу Birge, куда жители высылают предложения по развитию города по разным направлениям. За проекты голосуют сами жители, выбирая лучшие из них. Часть из них мы уже реализовали. Горожане также через платформу Birge могут обращаться по вопросам дорожной инфраструктуры. Либо через соцсети акимата, в том числе районных акиматов. Наши специалисты их изучат, возьмут в работу.

Фото: Александр Куприенко

Аким заявил: «Некачественную работу принимать не буде».

Четвертое. Учитывая все вышесказанное, спрос с профильного управления и дорожных организаций будет высоким! Из-за суровых климатических условий сроки благоустройства сокращаются. Следовательно, нет времени на раскачку и некачественную работу, дорожные работы необходимо выполнять сразу на совесть и качественно. На нерадивых дорожников будем подавать в суд, исправлять работу они будут за свой счет, – написал аким столицы.