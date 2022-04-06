Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 7 апреля
Северная, северо-западная, восточная часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, а запад, юг, юго-восток республики – под влиянием ложбины Южного циклона, где с прохождением фронтальных разделов ожидается дождь. По республике ожидается усиление ветра, на севере, западе, в центре – туман, на юго-западе – пыльная буря, на юге, в горных районах – гроза.РГП «Казгидромет»
Ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман.
Днем на западе, юге, востоке Алматинской области ожидается ветер 15-20 м/с, порывы 25 м/с, на западе, юге и в горных районах – гроза.
На юге и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с, в горных районах - гроза, шквал.
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
Ночью на востоке Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем – пыльная буря.
Ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается гололед.
На западе, севере Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем – порывы 23 м/с, ночью и утром на юго-западе – туман.
Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, западе – усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на юго-западе Павлодарской области ожидается туман.
Ночью и утром на севере, в центре Карагандинской области ожидается туман, днем на юго-востоке – гроза.
На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается ветер 15-18 м/с.
Утром и днем на юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, временами 25 м/с, на северо-востоке и в горных районах – гроза.
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