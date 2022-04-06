Боевой арсенал найден в Алматинской области

Как сообщили в областном департаменте полиции, схрон с оружием, боеприпасами и средствами защиты правоохранителей найден в Талгарском районе.

Боевой арсенал был упакован в мешки и полиэтиленовые пакеты. Найден 5 апреля в поле близ пос. Рыскулова. В тайнике обнаружены одноствольное ружье Browning, 10 слезоточивых и шумовых гранат, бронежилет и 100 патронов от различного оружия 12 калибра, а также 7,62 мм и 9 мм. Пресс-служба ДП Алматинской области

Установлено, что оружие и боеприпасы похищены в Алматы во время январских беспорядков.