Как жизнь в городе может спровоцировать развитие шизофрении

Городские жители – взрослые и дети – чаще болеют астмой, психическими заболеваниями, болезнями сердца, онкологией, диабетом. Об этом пишет издание Sciencefocus. В этот же список входит шизофрения. Это заболевание пока до конца не изучено, но известно, что шизофрения развивается чаще всего у мужчин. Во время осложнений человек сталкивается с галлюцинациями, бредом, а также некоторыми симптомами, похожими на признаки депрессии.

Ряд исследований, проведенных в этой области, подтвердил, что этим недугом болеют чаще в городах, нежели в селе.

По мнению экспертов, рождаясь в городе, человек по умолчанию получает большую вероятность возникновения шизофрении.

Если же кто-то из родственников человека, живущего в городе, тоже страдал или страдает шизофренией, то вероятность появления этой болезни повышается с одного процента до двух.

Сообщается, что высокая вероятность развития этого расстройства связана с «дезорганизацией сообщества», а также возникающими в результате этого психологическими, социальными, биологическими последствиями.

Команда ученых из Университета Дьюка и Королевского колледжа Лондона в исследовании 2016 года доказала, что у городских детей выше вероятность заболеть шизофренией из-за низкого уровня социальной сплоченности и риска стать жертвой преступления.