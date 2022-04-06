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19:30 06.04.2022

Как жизнь в городе может спровоцировать развитие шизофрении

шизофриния, город, здоровье Фото: pixabay
По данным ООН, порядка 66% всех жителей Земли к 2050 году будут жить в городах. Считается, что городская жизнь отрицательно влияет на здоровье горожан, в частности, речь идет о детях, сообщает Zakon.kz.

Городские жители – взрослые и дети – чаще болеют астмой, психическими заболеваниями, болезнями сердца, онкологией, диабетом. Об этом пишет издание Sciencefocus. В этот же список входит шизофрения. Это заболевание пока до конца не изучено, но известно, что шизофрения развивается чаще всего у мужчин. Во время осложнений человек сталкивается с галлюцинациями, бредом, а также некоторыми симптомами, похожими на признаки депрессии.

Ряд исследований, проведенных в этой области, подтвердил, что этим недугом болеют чаще в городах, нежели в селе.

По мнению экспертов, рождаясь в городе, человек по умолчанию получает большую вероятность возникновения шизофрении.

Если же кто-то из родственников человека, живущего в городе, тоже страдал или страдает шизофренией, то вероятность появления этой болезни повышается с одного процента до двух.

Сообщается, что высокая вероятность развития этого расстройства связана с «дезорганизацией сообщества», а также возникающими в результате этого психологическими, социальными, биологическими последствиями.

Команда ученых из Университета Дьюка и Королевского колледжа Лондона в исследовании 2016 года доказала, что у городских детей выше вероятность заболеть шизофренией из-за низкого уровня социальной сплоченности и риска стать жертвой преступления.

Анастасия Жданова
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