Экс-министр культуры и спорта возглавила «Қазақконцерт»

Нового руководителя представил коллективу министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

Актоты Раимкулова – заслуженный деятель Казахстана, доктор искусствоведческих наук. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по специальностям «композиция» и «фортепиано» (1987 год). Также обучалась в магистратуре Международной Академии Бизнеса, имеет научное звание DBA (Doctor of Business Administration).

В разные годы работала преподавателем, заведующей кафедрой, проректором в Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы.

С 2014 по 2016 год – директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.

В 2016 году была назначена вице-министром культуры и спорта Республики Казахстан.

С 2019 по 2022 год занимала должность министра культуры и спорта РК.