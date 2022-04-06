Экс-министр культуры и спорта возглавила «Қазақконцерт»
Нового руководителя представил коллективу министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.
Актоты Раимкулова – заслуженный деятель Казахстана, доктор искусствоведческих наук. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по специальностям «композиция» и «фортепиано» (1987 год). Также обучалась в магистратуре Международной Академии Бизнеса, имеет научное звание DBA (Doctor of Business Administration).
В разные годы работала преподавателем, заведующей кафедрой, проректором в Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы.
С 2014 по 2016 год – директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.
В 2016 году была назначена вице-министром культуры и спорта Республики Казахстан.
С 2019 по 2022 год занимала должность министра культуры и спорта РК.
«Қазақконцерт» является одной из крупнейших концертных организаций страны. Концертное объединение было основано в 1960 году. С 2016 года «Қазақконцерт» продолжил свою деятельность в столице на базе ЦКЗ «Қазақстан». В Алматы есть филиал «Қазақконцерт», где плодотворно работают именитые артисты страны. В 2021 году «Қазақконцерту» было присвоено имя народной артистки КСРО и Казахстана, Халық қаһарманы Розы Баглановой. В концертной организации работают известные артисты и творческие коллективы, которые представляют все жанры музыкального искусства: фольклор, классика, эстрада, театр мюзикла. В творческий состав входят: Государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», Казахский государственный симфонический оркестр, государственное трио «Forte trio», Государственный театр мюзикла «Astana Musical», отделы творчества «Классическое искусство», «Халық қазынасы», популярные эстрадные группы и солисты.