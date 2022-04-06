Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и восьми областях РК

Как сообщили в РГП «Казгидромет», в Нур-Султане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге Акмолинской области – туман.

В Шымкенте – ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, на юге области и в горных районах 15-20 м/с.

Ночью на севере, в центре Карагандинской области ожидается туман, днем на юго-востоке – гроза. В Караганде ночью – туман.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, на северо-востоке области 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.

Во второй половине дня на западе, юге Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге и востоке 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается гололед.

Также сообщается, что в горах Алматы во второй половине дня 7 апреля и 9 апреля местами ожидается гроза. Ветер восточный, с переходом на юго-западный; 7 апреля при грозе порывы могут достичь 15-20 м/с.

С 7 по 9 апреля:

в горах Илийского и Жетысуского Алатау , а также на южной территории Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, порывы ветра достигают 25 м/с;

в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек Костанайской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды в связи с дальнейшим развития половодья.