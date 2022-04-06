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Законодательство РК
20:28 06.04.2022

Запрет на использование пластиковых пакетов вводят в ОАЭ с 1 июня

мусор Фото: pixabay
Мера является частью комплексной политики, запущенной властями Объединенных Арабских Эмиратов в 2020 году с целью охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, запрет на использование пластиковых пакетов призван свести к минимуму вред для здоровья человека и сократить количество отходов.

Отмечается, что к июню власти Абу-Даби проведут широкомасштабную кампанию с целью информирования всех жителей эмирата о новых правилах.

Генеральный секретарь EAD Шайха Салем аль-Дахери заявила, что «эта политика проводится в тесном сотрудничестве с частными предприятиями, которые принимают активное участие в кампаниях агентства».

Кроме того, она подчеркнула, что «власти Абу-Даби изучают возможность запуска акции по приему пластиковых бутылок в обмен на денежное вознаграждение». Аль-Дахери также добавила, что «к 2024 году жители эмирата смогут полностью отказаться от использования одноразовых стаканчиков, тарелок и пищевых контейнеров».

Елена Беляева
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