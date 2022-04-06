20:59 06.04.2022
Умер известный казахстанский диктор Абдирали Болебай
Фото: Instagram/zhanarbek.ashimzhan
Абдирали Болебая не стало на 69-м году жизни. О его кончине сообщил депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжан, передает Zakon.kz.
Абдирали Болебай родился в поселке Ерназар Жамбылского района Жамбылской области. Окончил городское техническое училище №46 в Алматы, консерваторию имени Курмангазы.
В разные годы он трудился на Казахском радио и телевидении в качестве диктора, был ведущим информационно-аналитической программы «Жеті күн» на телеканале «Хабар», ведущим службы новостей, продюсером Телерадиокомплекса президента.
Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Абдирали Болебая.