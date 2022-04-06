Умер известный казахстанский диктор Абдирали Болебай

Абдирали Болебай родился в поселке Ерназар Жамбылского района Жамбылской области. Окончил городское техническое училище №46 в Алматы, консерваторию имени Курмангазы.

В разные годы он трудился на Казахском радио и телевидении в качестве диктора, был ведущим информационно-аналитической программы «Жеті күн» на телеканале «Хабар», ведущим службы новостей, продюсером Телерадиокомплекса президента.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Абдирали Болебая.