Врач дала советы по сохранению спины здоровой во время удаленной работы

Как пишет lenta.ru, за время пандемии число людей, работающих удаленно, многократно увеличилось. 38% из них работают не за столом, а в кровати, не вылезая из-под одеяла.

Врач поделилась тремя лайфхаками, которые помогут избежать проблем со здоровьем и сохранят спину ровной.

Физиотерапевт рекомендовала контролировать осанку, чтобы сидеть ровно. Помочь в этом может подложенная под поясницу подушка. Кроме того, специалист напомнила, что не стоит держать ноутбук на коленях: это вызовет перенапряжение шеи и образование «вдовьего горбика». Правильнее, по ее мнению, будет поставить компьютер на столик с подносом или на подставку, чтобы экран находился на уровне груди.