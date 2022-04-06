США ввели санкции против мэра Москвы и руководителя Администрации президента РФ

Как пишет ТАСС, список опубликован на сайте американского Минфина.

В санкционный список попали: мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель Администрации президента Антон Вайно, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и глава Минфина Антон Силуанов.