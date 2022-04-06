Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:09 06.04.2022

США ввели санкции против мэра Москвы и руководителя Администрации президента РФ

статуя свободы Фото: pixabay
Власти Соединенных Штатов ввели новые санкции против официальных лиц Российской Федерации, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, список опубликован на сайте американского Минфина.

В санкционный список попали: мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель Администрации президента Антон Вайно, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и глава Минфина Антон Силуанов.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине США
Изнасилование и ограбление в Алматинской области – женщина опознала преступника
05.04.2022
Пенсии и пособия проиндексируют в Казахстане
06.04.2022
Глава Генштаба США предупредил о растущей угрозе конфликта великих держав
06.04.2022
Снег, сильный дождь и гроза – прогноз погоды в Казахстане на 7-9 апреля
06.04.2022
Умер Владимир Жириновский
06.04.2022
Главная Топ LIVE Все