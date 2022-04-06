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22:27 06.04.2022

Токаев поздравил принца Абу-Даби с успешным проведением Всемирной выставки ЭКСПО

президент РК Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, президент Казахстана и наследный принц Абу-Даби обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан. Касым-Жомарт Токаев также поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с успешным проведением Всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае.

Особое внимание в ходе беседы было уделено перспективам развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Собеседники подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога и экономических связей. В частности, высказана заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов.

В завершение глава нашего государства пригласил наследного принца Абу-Даби совершить официальный визит в Казахстан в текущем году.

Елена Беляева
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