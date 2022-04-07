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06:21 07.04.2022

Жан-Клод Ван Дамм стал дипломатом африканской страны

актер с президентом Конго Фото: Twitter/JCVD
Ван Дамм пообещал, что постарается убедить своих коллег Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана, а также звезд шоу-бизнеса и спорта, приехать в ДРК, сообщает Zakon.kz.

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго, сообщает Lenta.ru.

Он объяснил, что его задача как посла будет состоять в поддержке экологии и дикой природы, а также способствовать иностранным инвестициям, в частности, в сельское хозяйство страны.

Я понял, что стране в первую очередь нужна стабильность. Не буду пока вдаваться в политические подробности. Я уже получил много информации от президента и его окружения.Жан-Клод Ван Дамм

Ван Дамм пообещал, что постарается убедить своих коллег Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана, а также звезд шоу-бизнеса и спорта, приехать в ДРК, чтобы те могли убедиться в безопасности таких визитов.

До 1960 года Демократическая Республика Конго была колонией Бельгии.

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