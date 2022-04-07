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07:22 07.04.2022

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли

Спутник Китай Фото: pixabay
Спутник в основном будет использоваться для предотвращения морских катастроф и ликвидации их последствий, а также в целях мониторинга и защиты окружающей среды, сообщает Zakon.kz.

Китай вывел на заданную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-3-03, сообщает ТАСС.

Запуск состоялся в 07:47 по местному времени (05:47 по времени Нур-Султана) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя Long March 4C (CZ-4C).

Спутник в основном будет использоваться для предотвращения морских катастроф и ликвидации их последствий, а также в целях мониторинга и защиты окружающей среды.

Нынешний запуск стал 414-м по счету для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

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