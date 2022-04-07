Более 1400 проектов в сфере образования поддержал Фонд «Даму» за пять лет

С 2016 по 2020 год финансовый агент правительства поддержал 1863 проекта на общую сумму кредита 193,6 млрд тенге. Таким образом, 3% от общего количества действующих частных предприятий в сфере образования по Казахстану получили государственную поддержку через Фонд «Даму».

Фото: Фонд «Даму»

Ярким примером государственной поддержки является строительство школы ТОО «Первый образовательный», расположенной в Шымкенте. Масштабный проект требовал обеспечения планируемого займа в банке залогами. Фонд «Даму» поддержал заемщика – выдал гарантию в размере 50% от суммы кредита. Сейчас в новом просторном и светлом здании учатся более 700 учеников.

Фото: Фонд «Даму»

Аналогичную финансовую помощь в виде инструмента гарантирования получила Бескольская школа-колледж в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. Государственная поддержка была получена по кредиту на ремонт трехэтажного здания, в котором учатся около тысячи ребят.

От Фонда «Даму» предприятия в сфере образования могут получить поддержку в рамках трех инструментов:

субсидирование вознаграждения по кредиту, полученному в банке. Данный инструмент позволяет предпринимателям оплачивать только 6% годовых, разницу оплачивает государство в лице Фонда «Даму». На начало 2022 года было поддержано 1189 проектов на общую сумму кредитов 175,5 млрд тенге; гарантирование при нехватке залогового обеспечения выдается до 85% от суммы кредита. На эту же дату поддержано 626 проектов на 40,4 млрд тенге кредитов; и по последнему инструменту – льготному кредитованию – за счет средств, размещенных в финансовых институтах Казахстана для дальнейшего кредитования МСБ, на 1 января 2022 года поддержаны 504 заемщика на 21,4 млрд тенге.

Проекты в сфере образования, поддержанные Фондом «Даму», дали хороший социально-экономический эффект. За пять лет было создано более 1500 рабочих мест, уплачено 17,9 млрд тенге в виде налогов, оказано образовательных услуг на 275,2 млрд тенге. Таким образом, государство за каждый вложенный тенге субсидий поспособствовало возврату чуть более трех тенге в виде уплаченных налогов.

Областями, лидирующими по размеру уплаченных налогов среди проектов, поддержанных Фондом «Даму» за пятилетний период, стали Алматы (6,7 млрд тенге), Нур-Султан (3,3 млрд тенге ) и Туркестанская область (1,9 млрд тенге). По количеству созданных мест лидируют Мангистауская область – 342, Нур-Султан – 293 и Туркестанская область – 148 рабочих мест.

Фото: Фонд «Даму»

ТОО «Ясли сад «Ер-Хансұлтан Kids» в Туркестанской области – один из примеров качественного освоения государственных средств. Родители с удовольствием привозят своих малышей в детский сад с новой мебелью, приобретенной с финансовым участием государства.

Фото: Фонд «Даму»

В Атырау ИП «Тасеменов Б.С.» решил расширить свою деятельность и приобрести еще одно здание, чтобы большее число малышей могли в кругу профессиональных воспитателей развиваться и готовиться к школе. Возможными стали такие замыслы благодаря государственной поддержке Фонда «Даму».

В конце 2020 года было введено портфельное субсидирование и гарантирование, и компании из сферы образования охотно воспользовались новым продуктом. Условия по этой программе оказались привлекательными – сумма кредита не более 20 млн тенге, сроком не более трех лет, предприниматель оплачивает ставку по кредиту 6%, целями кредита могут быть инвестиции и пополнение оборотных средств. С начала ввода программы и по настоящее время было просубсидировано 124 проекта на 1 млрд тенге. Половина денег привлекалась на инвестиционные цели, другая часть – на пополнение оборотных. Лидерами господдержки по этому направлению стали город Нур-Султан, Алматы и Алматинская область.

Фонд «Даму» рад внести свой вклад в развитие образования молодежи и поддержать деятельность частных детских садов и школ. Это не только вклад в развитие экономики страны, создание новых рабочих мест, но, прежде всего, повышение качества жизни людей. Председатель правления Фонда «Даму» Гаухар Бурибаева

Государственная поддержка частных учреждений образования пользуется большим спросом. За последние пять лет число поддержанных проектов увеличилось в четыре раза – до 641 проекта в 2021 году.