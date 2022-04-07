Хет-трик Карима Бензема принес «Реалу» победу над «Челси» в ЛЧ

Мадридский «Реал» отпраздновал успех, выиграв на выезде у лондонского «Челси» – 3:1 – в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Уже к середине первого тайма лидер королевского клуба Карим Бензема оформил дубль. Хозяева поля усилиями Кая Хаверца немного сократили отставание, но во втором тайме француз забил еще один мяч, тем самым оформив хет-трик.

Фото: Instagram/championsleague

В другом матче игрового дня еще один испанский коллектив – «Вильярреал» –переиграл «Баварию» из Германии – 1:0. Победу «желтой подводной лодке» принес Арно Данджума, который отметился на восьмой минуте поединка.

Ответные встречи в этих парах пройдут 13 апреля.

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