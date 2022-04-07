Пандемия COVID-19 не завершится в 2022 году – вирусолог

Во всем мире происходит неравномерная борьба с пандемией. Половина населения Земли не вакцинирована, а в Китае нет коллективного иммунитета. Болезнь вновь начала распространяться в этой стране, рассказал вирусолог в интервью порталу URA.RU.

К примеру, в Китае, где много населения, практически еще никто не переболел. Хотя они все вакцинированы, очень большой процент вакцинированных, но коллективный иммунитет довольно низкий. Нужно периодически ревакцинироваться. Вирусолог Петр Чумаков

Эксперт не исключает, что возросшая заболеваемость в Китае может выйти из- под контроля. Тогда всему миру придется адаптироваться к новым реалиям.

Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году. Я не думаю, что в Китае смогут полностью справиться с заболеваемостью в этом году. В других странах, возможно, пандемия затянется. Петр Чумаков

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 16 заболевших коронавирусной инфекцией. В Алматы зарегистрированы 7 случаев, в ВКО – 3, в Карагандинской области – 2, в Мангистауской области – 2, в Костанайской области – 1, в СКО – 1.