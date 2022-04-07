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10:41 07.04.2022

Диетолог назвала полезную и универсальную еду для перекуса

орехи, здоровье, перекус фото: pixabay
Американский диетолог Джессика Болл назвала орехи идеальным продуктом для перекуса. Считается, что они укрепляют сердце и снижают вероятность возникновения диабета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Eating Well, орехи – хороший вариант перекуса не только потому, что они калорийные и обладают многими полезными свойствами, но и потому, что их просто брать с собой и удобно есть в любой ситуации.

Диетолог Болл отметила, что орехи содержат много полезных жиров, клетчатки и белка, которые дают человеку чувство сытости.

Также в орехах содержатся магний, цинк, фолат и витамин E.

Важно помнить, что орехи могут вызывать аллергию.

Эксперты особое внимание уделяют фисташкам. Фисташки — калорийный продукт, содержащий много жира, однако его необходимо включать в рацион для ускорения метаболизма, улучшения работы сердечно-сосудистой системы и ускорения обмена веществ, так считает врач-диетолог Татьяна Разумовская, пишет РИА Новости.

орехи, фисташки, польза

фото: pixabay

Чтобы польза от фисташек была максимальной, употребляйте до 15 орешков в день. Детям лучше давать не более семи фисташек.Диетолог Татьяна Разумовская

Также специалисты отмечают высокую калорийность фисташек — около 550-560 килокалорий на 100 граммов.

Анастасия Жданова
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