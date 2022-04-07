Рекордное количество заражений COVID-19 зафиксировали в Китае

По информации ТАСС, наибольшее число инфицированных зарегистрировано в северо-восточной провинции Цзилинь – 890 человек и Шанхае – 322.

У 1323 заразившихся, выявленных за последние сутки, подтверждены симптомы COVID-19 (повышенная температура, кашель, недомогание). Из них 39 человек прибыли в КНР из-за рубежа, 1284 случая выявлены внутри страны. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР

Остальные 21 784 человека – бессимптомные носители заболевания, из них 73 заразившихся прибыли из-за границы, 21 711 случаев выявлены внутри страны.

Наибольшее число бессимптомных носителей зафиксировано в Шанхае – 19 660 человек, а также в провинциях Цзилинь – 1546 и Хэбэй – 139.

С начала пандемии в КНР в целом выявлено 160,1 тыс. подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Уточняется, что китайские власти не включают в статистику данные по бессимптомным пациентам. Число летальных исходов составляет 4638.

Медики назвали эпидемиологическую ситуацию в Китае сложной. За прошедший месяц случаи заражения коронавирусом были выявлены в 29 из 31 административно-территориальной единицы Китая (на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района).

Власти призывают население страны сохранять бдительность в отношении COVID-19. Как показали данные, в последнее время увеличилось число людей, участвующих в мероприятиях на открытом воздухе. Эпидемиологи напоминают о необходимости соблюдения мер социального дистанцирования.