Корнхол в массы: новый вид спорта набирает популярность в Казахстане

Бар All Saints редко открывает двери в воскресный вечер, но на этот раз в заведении не осталось свободных мест. Алматинцы собрались на второй официальный турнир по американской игре корнхол, организованный онлайн-букмекером №1 в Казахстане Parimatch и Общественным объединением «Cornhole Kazakhstan». Первое соревнование прошло настолько успешно, что уже на следующий день полностью заполнилась сетка участников на будущий турнир.

Фото: Parimatch

Важным моментом турнира Eagle Trophy by Parimatch стало появление уже полноценных клубов по корнхолу.

Участники и зрители турнира сразу обратили внимание на восьмерку спортсменов в одинаковых фирменных джерси. Первый официальный клуб получил гордое имя Almaty Starlings (Алматинские скворцы). Скворцы, пожалуй, самые популярные главные птицы южной столицы: умные, сильные и красивые. Основателям корнхол-клуба хотелось подчеркнуть свою принадлежность к городу, но не использовать «затертые до дыр» образы. Мы надеемся, что в городе появится больше клубов. Тогда уже будут все основания для проведения соревнований между командами. Представитель Общественного объединения «Cornhole Kazakhstan» Денис Стародубцев

Фото: Parimatch

В событии приняли участие 16 парных команд, включая две смешанные и одну женскую. Результаты получились более чем любопытными. В составе выигравшей команды оказался победитель первого турнира, который проводился в одиночном разряде. «Серебро» получила команда, которая впервые попробовала сыграть в корнхол, – возможно, ей это удалось благодаря спортивному прошлому. Бронзовые призеры также оказались бывшими спортсменами.

По мнению представителей Cornhole Kazakhstan, итоги турнира наглядно показывают, что для игры в корнхол требуются спортивные навыки, но при этом играть в нее может любой желающий.

Фото: Parimatch

Напомним, первый турнир в Казахстане прошел 23 марта при поддержке онлайн-букмекера №1 Parimatch. Бренд планирует и дальше поддерживать развитие нового направления в спорте, устраивая турниры и способствуя появлению любительских клубов.