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Законодательство РК
11:00 07.04.2022

Безопасность на границе: Армения и Азербайджан создадут специальную комиссию

Азербайджан Фото: пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
По итогам встречи в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Ереваном и Баку, передает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, до конца апреля будет создана двусторонняя комиссия по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Комиссия будет заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы. Пресс-служба армянского Кабмина

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель заявил о достижении сторонами значительного прогресса.

Ирина Лукичева
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