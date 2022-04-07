11:00 07.04.2022
Безопасность на границе: Армения и Азербайджан создадут специальную комиссию
Фото: пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
По итогам встречи в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Ереваном и Баку, передает Zakon.kz.
По информации РИА Новости, до конца апреля будет создана двусторонняя комиссия по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.
Комиссия будет заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы. Пресс-служба армянского Кабмина
В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель заявил о достижении сторонами значительного прогресса.