Безопасность на границе: Армения и Азербайджан создадут специальную комиссию

По информации РИА Новости, до конца апреля будет создана двусторонняя комиссия по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Комиссия будет заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы. Пресс-служба армянского Кабмина

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель заявил о достижении сторонами значительного прогресса.