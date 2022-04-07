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12:06 07.04.2022

Появилось видео массового ДТП с участием автобуса в Алматинской области

алматинская область, дтп с автобусом, видео Фото: Zakon.kz
Накануне в Алматинской области произошло массовое ДТП с участием автобуса, трактора и восьми автомобилей. В результате аварии пострадали 12 человек, передает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, снятое на видеорегистратор одного из участников ДТП.

Появилось видео ДТП с автобусом от первых лиц по Каскеленской трассе, – говорится под публикацией.

Напомним, массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Алматинской области 6 апреля. У автобуса на автодороге Алматы – Жандосова отказали тормоза, и он столкнулся с девятью автомобилями, пострадали 12 человек.

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