12:06 07.04.2022
Появилось видео массового ДТП с участием автобуса в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
Накануне в Алматинской области произошло массовое ДТП с участием автобуса, трактора и восьми автомобилей. В результате аварии пострадали 12 человек, передает Zakon.kz.
В соцсетях появилось видео, снятое на видеорегистратор одного из участников ДТП.
Появилось видео ДТП с автобусом от первых лиц по Каскеленской трассе, – говорится под публикацией.
Напомним, массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Алматинской области 6 апреля. У автобуса на автодороге Алматы – Жандосова отказали тормоза, и он столкнулся с девятью автомобилями, пострадали 12 человек.