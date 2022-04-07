Появилось видео массового ДТП с участием автобуса в Алматинской области

В соцсетях появилось видео, снятое на видеорегистратор одного из участников ДТП.

Появилось видео ДТП с автобусом от первых лиц по Каскеленской трассе, – говорится под публикацией.

Напомним, массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Алматинской области 6 апреля. У автобуса на автодороге Алматы – Жандосова отказали тормоза, и он столкнулся с девятью автомобилями, пострадали 12 человек.