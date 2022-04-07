Назначена советник премьер-министра по коммуникациям
Распоряжением премьер-министра РК Алимова Динара Аллабергеновна назначена на должность советника премьер-министра Республики Казахстан по коммуникациям, – говорится в сообщении.
Динара Алимова родилась в 1985 году. Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (специалист по связям с общественностью), Евразийский гуманитарный институт (юриспруденция).
Трудовую деятельность начала в 2007 году в должности ведущего специалиста отдела публикаций и связи с общественностью Департамента координации Агентства РК по статистике.
2008-2018 годы — пресс-секретарь Агентства РК по статистике.
2009 год — руководитель Штаба информационно-разъяснительной работы по проведению национальной переписи населения.
2018 год — руководитель Управления по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства РК.
2018-2019 годы — руководитель Управления по связям со СМИ Министерства финансов РК.
2019 год — пресс-секретарь – помощник министра финансов РК.
C 2020 года приступила к работе в Канцелярии премьер-министра РК.