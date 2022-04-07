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Законодательство РК
12:23 07.04.2022

Назначена советник премьер-министра по коммуникациям

рк, премьер-министр, советник, динара алимова, назначение Фото: primeminister.kz
Динара Алимова назначена советником премьер-министра Казахстана по коммуникациям. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства, передает Zakon.kz.
Распоряжением премьер-министра РК Алимова Динара Аллабергеновна назначена на должность советника премьер-министра Республики Казахстан по коммуникациям, – говорится в сообщении.

Динара Алимова родилась в 1985 году. Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (специалист по связям с общественностью), Евразийский гуманитарный институт (юриспруденция).

Трудовую деятельность начала в 2007 году в должности ведущего специалиста отдела публикаций и связи с общественностью Департамента координации Агентства РК по статистике.

2008-2018 годы — пресс-секретарь Агентства РК по статистике.

2009 год — руководитель Штаба информационно-разъяснительной работы по проведению национальной переписи населения.

2018 год — руководитель Управления по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства РК.

2018-2019 годы — руководитель Управления по связям со СМИ Министерства финансов РК.

2019 год — пресс-секретарь – помощник министра финансов РК.

C 2020 года приступила к работе в Канцелярии премьер-министра РК.

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