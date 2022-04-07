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15:03 07.04.2022

Мужчина «воскрес» на следующий день после своих похорон

инцидент Фото: pixabay
55-летний житель Индии вернулся домой на следующий день после собственных похорон. В полиции расследуют инцидент, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации «Известий», наемный рабочий отправился в город Тируппур на уборку сахарного тростника. Спустя несколько дней он не вернулся и не вышел на связь со своими близкими.

Вскоре после этого семье сообщили, что мужчину обнаружили мертвым в районе автобусной остановки. Более того, сын опознал в погибшем отца.

Полиция передала тело семье, которая похоронила умершего. Однако на следующий день рабочий вернулся домой.

Мы не могли поверить своим глазам, когда он вошел в дом. Мы все были в шоке, – отметили удивленные родственники.

В полиции взялись расследовать инцидент, чтобы установить настоящую личность похороненного мужчины.

Это уже не первый случай в Индии. Аналогичный произошел в ноябре 2020 года в районе Парганас, когда мужчина вернулся домой спустя несколько дней после того, как семья кремировала якобы его тело.

Анастасия Московчук
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