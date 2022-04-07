Почти 167 млн госуслуг оказало «Правительство для граждан» за шесть лет

За эти годы рядовые специалисты госкорпорации оказали более 167 млн услуг. Таким образом, каждый сотрудник обрабатывает в среднем около 3 тыс. госуслуг в год.

Зачем создавалась госкорпорация, какие услуги получают казахстанцы в стенах «Правительства для граждан» и что ждет казахстанцев в будущем.

Фото: НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

В ее состав вошли РГП «Центр обслуживания населения», «Центр по недвижимости», «Научно-производственный центр земельного кадастра» и «Государственный центр по выплате пенсий». Госкорпорация была создана для того, чтобы в Казахстане появился единый провайдер госуслуг.

Итак, госкорпорация «Правительство для граждан» – это объединение четырех республиканских госпредприятий, специализировавшихся на оказании услуг населению.

Чтобы казахстанцам не приходилось бегать со справками из одной организации в другую. Таким образом, граждане получили возможность сделать все и сразу через «одно окно», ну или дверь – дверь в госкорпорацию.

Все знают, что такое ЦОН, но мало кто понимает, что ЦОНы – это так называемые офисы обслуживания (фронт-офис) госкорпорации, а есть и офисы (бэк-офис) госкорпорации, где документы, принимаемые от граждан, обрабатываются и передаются в тот или иной государственный орган. В настоящее время по всей стране функционирует 331 центр обслуживания населения, включая специализированные ЦОНы для автовладельцев. В них специалисты госкорпорации оказывают 664 вида госуслуг: от выдачи свидетельства о рождении ребенка до оформления пенсии. Кстати, удостоверения личности и паспорта выдают не сотрудники госкорпорации, а сотрудники миграционной полиции МВД, которые прикомандированы в ЦОН.

За шесть лет было множество преобразований: сократилось количество справок, бумажных заявлений за счет пересмотра процессов и объединения нескольких услуг в одну (композитные услуги), исключена необходимость посещения ЦОНа при получении услуг в проактивном формате. То есть теперь, например, молодым мамам нет необходимости обивать пороги ЦОНа для оформления свидетельства о рождении и пособий, потому что система может сама проактивно направить смс-уведомление и подскажет, когда забрать готовое свидетельство о рождении, и женщина автоматически получит пособие на свой счет.

Многие услуги автоматизированы и переведены в электронный формат. Так, появилась «цифровая ипотека», перерегистрация авто с помощью мобильных приложений, а услуги по линии земельного кадастра теперь можно получить на портале eGov.kz.

В условиях новых реалий не секрет, что акцент будет сфокусирован на перевод большего количества услуг в онлайн, но есть и большой пласт работы, который предстоит реализовать: модернизация автодромов и ситуационного центра госкорпорации, увеличение географии по доставке документов, QR-оплата госпошлин, SMS-уведомления об оказании услуг и т.д.

На самом деле, сделано многое, и часто мы не замечаем, как все меняется в лучшую сторону и с каждым годом становится легче получить госуслугу, но и многое еще предстоит сделать.

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