В Китае урегулируют использование иероглифов

Как отмечается в руководстве, теперь от местных властей будут требовать исправления и дальнейшего расследования случаев неправильного употребления китайских иероглифов в традиционных публикациях, пишет Синьхуа.

Правила распространяются также на публикации иероглифов как в книгах, газетах, онлайн-публикациях, рекламе, радио- и телепрограммах, так и в онлайн аудио- и видеопрограммах.

Документ был разработан Государственным управлением по делам печати и издательства совместно с Государственным управлением радиовещания и телевидения КНР.