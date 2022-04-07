15:59 07.04.2022
В Китае урегулируют использование иероглифов
Фото: pexels
В Китае было разработано и выпущено руководство по регулированию использования китайских иероглифов в публикациях, на радио, телевидении и в интернете, передает Zakon.kz.
Как отмечается в руководстве, теперь от местных властей будут требовать исправления и дальнейшего расследования случаев неправильного употребления китайских иероглифов в традиционных публикациях, пишет Синьхуа.
Правила распространяются также на публикации иероглифов как в книгах, газетах, онлайн-публикациях, рекламе, радио- и телепрограммах, так и в онлайн аудио- и видеопрограммах.
Документ был разработан Государственным управлением по делам печати и издательства совместно с Государственным управлением радиовещания и телевидения КНР.
Подчеркивается, что местные власти должны регулировать дизайн шрифтов китайских иероглифов, удаляя или заменяя шрифты, которые отклоняются от общепринятых принципов письма и культурных или эстетических вкусов.