17:20 07.04.2022
37 млрд тенге направят на устранение последствий январских событий
Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Татьяна Савельева в Мажилисе представила проект закона «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы». На устранение последствий январских событий предусматривается выделение 37 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
На реализацию поручений президента предлагается направить 1,8 трлн тенге. Это расходы на поддержку регионов и бизнеса, повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и диверсификации экономики. На устранение последствий январских событий из бюджета будет направлено 37 млрд тенге. Из них на оказание государственной поддержки пострадавшим субъектам МСБ в Алматы и других регионах предусмотрен 21 млрд тенге. Вице-министр финансов Татьяна Савельева
В целом, по ее словам, предварительная потребность на поддержку МСБ составляет 45 млрд тенге. Из резерва правительства уже было выделено 24 млрд тенге.
На восстановление административных, социальных и коммунальных объектов и инфраструктуры городов потребуется 22 млрд тенге. Уже выделено 12 млрд тенге. Еще 10 млрд тенге направят из республиканского бюджета. Татьяна Савельева
Кроме того, на демонтаж резиденции президента в Алматы запланировано 6 млрд тенге.
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