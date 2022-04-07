37 млрд тенге направят на устранение последствий январских событий

На реализацию поручений президента предлагается направить 1,8 трлн тенге. Это расходы на поддержку регионов и бизнеса, повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и диверсификации экономики. На устранение последствий январских событий из бюджета будет направлено 37 млрд тенге. Из них на оказание государственной поддержки пострадавшим субъектам МСБ в Алматы и других регионах предусмотрен 21 млрд тенге. Вице-министр финансов Татьяна Савельева

В целом, по ее словам, предварительная потребность на поддержку МСБ составляет 45 млрд тенге. Из резерва правительства уже было выделено 24 млрд тенге.

На восстановление административных, социальных и коммунальных объектов и инфраструктуры городов потребуется 22 млрд тенге. Уже выделено 12 млрд тенге. Еще 10 млрд тенге направят из республиканского бюджета. Татьяна Савельева

Кроме того, на демонтаж резиденции президента в Алматы запланировано 6 млрд тенге.