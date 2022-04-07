«Тотальный диктант» пройдет впервые в алматинском ТЮЗе имени Сац

Мы убеждены, что говорить, как и писать, о вечных ценностях нужно грамотно. Для нас очень важно общаться со своим зрителем на грамотном русском языке, развивая общую культуру речи.

Главный режиссер Государственного русского академического театра для детей и юношества имени Наталии Сац Владимир Крылов

Как рассказали в пресс-службе театра, читать текст будет актриса и режиссер Ольга Бобрик.