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16:56 07.04.2022

«Тотальный диктант» пройдет впервые в алматинском ТЮЗе имени Сац

письмо Фото: pixabay
Международная акция «Тотальный диктант» состоится впервые в Государственном русском академическом театре для детей и юношества имени Наталии Сац, передает Zakon.kz.
Мы убеждены, что говорить, как и писать, о вечных ценностях нужно грамотно. Для нас очень важно общаться со своим зрителем на грамотном русском языке, развивая общую культуру речи.
Главный режиссер Государственного русского академического театра для детей и юношества имени Наталии Сац Владимир Крылов

Как рассказали в пресс-службе театра, читать текст будет актриса и режиссер Ольга Бобрик.

Все желающие могут принять участие в мероприятии в субботу, 9 апреля, в 13:30. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Тотального диктанта».

Ирина Лукичева
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