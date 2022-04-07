В Казахстане почтили память погибших на таджикско-афганской границе солдат-миротворцев

Свыше двух тысяч солдат и офицеров из частей оперативного назначения Внутренних войск РК (ныне Национальная гвардия) выполняли с 1993 по 1998 год боевые задачи по охране таджикско-афганского участка границы СНГ в составе отдельного стрелкового сводного батальона Республики Казахстан.

Фото: из личного архива ветеранов Нацгвардии РК, служивших на таджикско-афганской границе

7 апреля 1995 года стало трагической датой: в горном ущелье Пшихавр вдоль реки Пяндж между пограничными постами колонна казахстанских бойцов была подвергнута прицельному обстрелу со стороны афганских моджахедов.

Фото: из личного архива ветеранов Нацгвардии РК, служивших на таджикско-афганской границе

Во время неравного боя с превосходящими силами противника 17 воинов Внутренних войск РК героически погибли, 33 получили ранения различной степени тяжести.

Фото: из личного архива ветеранов Нацгвардии РК, служивших на таджикско-афганской границе

Ценой своих жизней наши солдаты до конца выполнили свой воинский долг, проявив стойкость, героизм и мужество.

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК

Пятеро из погибших солдат были посмертно награждены орденом «Айбын» ІІ степени, двенадцать – медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін». Все 17 бойцов посмертно награждены российской медалью «За отличие в службе» первой степени.

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК

В знак глубокой признательности казахстанским воинам за помощь таджикскому народу в Душанбе сооружен монумент.

В столице нашей страны у монумента «Отан-Ана» открыта Аллея Памяти 17 героев Внутренних войск. Такие памятники героям установлены в Шымкенте, Петропавловске и в других городах страны.

В Казахстане ежегодно 7 апреля во всех частях войск Национальной гвардии проводится День памяти и мужества в честь павших героев, проходят митинги, возлагаются венки с цветами к их памятникам.

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК

Такое мероприятие прошло сегодня и на базе воинской части 7552 Национальной гвардии. В нем приняли участие солдаты, командование регионального командования «Оңтүстік», воинских частей Алматинского гарнизона, ветераны Нацгвардии, участники боевых действий на таджикско–афганской границе, командир 7-й сводной роты (ныне полковник запаса) Ерлан Алданазаров.

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК

Они были награждены нагрудным знаком «Қазақстан Республикасының құқықтық тәртіп әскеріне 30 жыл» и грамотами.

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК

Многие военнослужащие, проходившие службу на таджикско-афганской границе, продолжают выполнять свой долг в воинских частях регионального командования «Оңтүстік», а ветераны активно участвуют в военно-патриотическом воспитании личного состава и допризывной молодежи.

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК

P. S. На первых черно-белых фотографиях – солдаты 7-й роты Внутренних войск МВД РК, выполнявшие свой воинский долг на таджикско-афганской границе. Среди них запечатлены погибшие в бою 7 апреля 1995 года в Пшихаврском ущелье.